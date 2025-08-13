Dolar
40.76
Euro
47.75
Altın
3,358.51
ETH/USDT
4,735.40
BTC/USDT
122,729.00
BIST 100
10,949.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan’da orman yangını Patra’daki yerleşim bölgesine yaklaştı

Yunanistan’ın Ahaia ilinde kontrol altına alınamayan orman yangınının, Patra’daki yerleşim yerine yaklaştığı bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Yunanistan’da orman yangını Patra’daki yerleşim bölgesine yaklaştı Fotoğraf: Yannis Andritsopoulos/AA

Gümülcine

Yunan basınında yer alan haberlere göre, alevlerin yaklaşması nedeniyle Patra’daki Karamandanio Çocuk Hastanesi ve Konstantopoulio Huzurevi tahliye edildi.

Yangının hastane binasının çevresine kadar ulaştığı ve yoğun dumanın koridorlar ile hasta odalarına kadar girdiği aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Patra’nın çeşitli mahallelerinde alevler bazı yerleşim bölgelerine yaklaşırken, bazı mahallelere yakın alanlarda park halindeki araçlar da yanmaya başladı. Ayrıca tarım arazileri, zeytinlikler ve çam ormanlarının büyük ölçüde tahrip olduğu bildirildi.

Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 13 uçak ve 10 helikopter katılırken, rüzgarın sık sık yön değiştirmesinin müdahaleyi güçleştirdiği ifade edildi.

Riskin devam ettiği ve bölgede gece boyunca yangınla mücadelenin süreceği aktarıldı.

Öte yandan, Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı, 12 Ağustos’ta çıkan orman yangınlarının ardından Preveze iline bağlı Ziros Belediyesi ile Zakintos Adası’nda üç ay süreyle olağanüstü hal ilan etti. Kararın, yangınlardan kaynaklanan acil ihtiyaçların karşılanması ve ortaya çıkan zararın yönetilmesi amacıyla alındığı, olağanüstü hal uygulamasının 12 Kasım 2025’e kadar geçerli olacağı belirtildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilios Vatrakoyannis, katıldığı bir televizyon programında ülke genelinde 109 yangının sürdüğünü ve son 24 saatte 48 yeni orman yangını çıktığını açıkladı.

Sözcü, yangın söndürme çalışmalarına ordu, polis, sahil güvenlik ve gönüllü ekiplerin de destek verdiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'de 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar uyuşturucuyla ilgili 80 bin 775 kişi tutuklandı
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi"ne katıldı
Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı

Benzer haberler

Yunanistan’da orman yangını Patra’daki yerleşim bölgesine yaklaştı

Yunanistan’da orman yangını Patra’daki yerleşim bölgesine yaklaştı

İspanya ve Portekiz orman yangınlarını söndürmek için seferber oldu

Bazı illerde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor

Yunanistan'da Filistin destekçileri İsraillileri taşıyan gemiyi protesto etti

Yunanistan'da Filistin destekçileri İsraillileri taşıyan gemiyi protesto etti
Tuğçe öğretmen "yeşil vatan" için alevlerle gönüllü savaşıyor

Tuğçe öğretmen "yeşil vatan" için alevlerle gönüllü savaşıyor
Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle gece boyunca tahliyeler devam etti

Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle gece boyunca tahliyeler devam etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet