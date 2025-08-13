Dolar
40.74
Euro
47.73
Altın
3,359.53
ETH/USDT
4,622.10
BTC/USDT
119,390.00
BIST 100
10,920.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle gece boyunca tahliyeler devam etti

Yunanistan'ın farklı bölgelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle Ahaia, Sakız Adası ve Epir'de gece boyunca çok sayıda yerleşim birimi tahliye edilirken acil yardım hattı 112 üzerinden bölge halkına peş peşe uyarı mesajları gönderildi.

Ayhan Mehmet  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle gece boyunca tahliyeler devam etti Fotoğraf: Yannis Andritsopoulos/AA

Gümülcine

İtfaiye yetkilileri, salı sabahından bu yana ülke genelinde 4 bin 850 personelin yangınla mücadele ettiğini, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının yeniden su atımına başladığını bildirdi.

Yunan basınındaki haberlere göre, gece saatlerinde Kefalonya ve Megara'da da yeni yangınlar çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ahaia iline bağlı Patra yakınlarındaki Sihena bölgesinde dün akşam başlayan yangın yerleşim alanlarını etkilerken bazı evler hasar gördü, yerleşim yerleri tahliye edildi.


Sakız Adası'nın kuzeybatısındaki köyler tamamen tahliye edilirken yangın tarım arazilerinde, ormanlık alanlarda, çiftliklerde, depolarda ve araçlarda ağır hasara yol açtı. Sahil Güvenlik ve özel tekneler, Limnia bölgesinden yaklaşık 40 kişiyi deniz yoluyla tahliye etti.

Epir bölgesinde yer alan Preveze'nin Ziros Belediyesi'ndeki yangın yaklaşık 30 kilometrelik bir hatta yayılırken çok sayıda köy boşaltıldı.

Yunanistan İtfaiyeciler Birliği Başkanı Kostas Çigas, katıldığı bir televizyon programında, son 24 saatin yangın sezonunun "en zor günü" olduğunu belirterek durumu "dramatik" olarak nitelendirdi.

Sadece dün 82 yangının çıktığını, şiddetli rüzgar, kuraklık ve yüksek sıcaklıkların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını vurgulayan Çigas, en riskli cephelerin Patra ve Preveze'de olduğunu, her iki yangının da yerleşim alanlarına yakın bölgelerde ilerlediğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyük parklar nitelikli afet toplanma alanlarına dönüştürülebilecek
Perseid meteor yağmuru gece gökyüzünü aydınlattı
Kırklareli'nin Sazlık Göleti kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi
Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye Savunma Bakanı Kasra ile bir araya gelecek
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle gece boyunca tahliyeler devam etti

Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle gece boyunca tahliyeler devam etti

Yunanistan ve Arnavutluk'ta yangınlar nedeniyle bazı köyler tahliye edildi

Yunanistan'da yangınlar nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin açıklama
Yunanistan'ın farklı bölgelerinde orman yangınları çıktı

Yunanistan'ın farklı bölgelerinde orman yangınları çıktı
Türkiye'nin şah hamlesi: Oruç Reis

Türkiye'nin şah hamlesi: Oruç Reis
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet