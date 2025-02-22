Dolar
36.46
Euro
38.17
Altın
2,936.26
ETH/USDT
2,724.60
BTC/USDT
96,544.00
BIST 100
9,602.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor
logo
Yaşam

Edirne'de camiler ramazanda gül kokacak

Edirne'de tarihi camilerde mübarek Ramazan-ı Şerif öncesi son hazırlıklar yapılıyor.

Cihan Demirci  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Edirne'de camiler ramazanda gül kokacak Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin/AA

Edirne

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği restorasyon nedeniyle bir kısmı ibadete açık olan Selimiye Camisi, Osmanlı'nın özgün eserlerinden kapıları ve minareleriyle dikkati çeken Üç Şerefeli Cami ve hat yazılarıyla ön plana çıkan Eski Cami başta olmak üzere, tüm camilerde temizlik çalışması yapıldı.

Cami görevlileri tarafından köşe bucak temizlenen, ses ve ışık sistemleri bakımdan geçirilen camilerde, yıkanan halılara gül suyu sıkıldı.

Edirne Müftüsü Ercan Aksu, gazetecilere kentteki camilerin ramazana hazır olduğunu söyledi.

28 Şubat Cuma günü ilk teravih namazının kılınacağını hatırlatan Aksu,"Gecesinde de inşallah sahura kalkacağız. Cumartesi günü akşamı da ailemizle sevdiklerimizle ilk iftarın sevincini yaşamış olacağız." dedi.

Yerli ve yabancı turistlerin ramazanda bolca ziyaret ettiği camileri ve sosyal alanları müftülük olarak en güzel şekilde hazırlamaya çalıştıklarını anlatan Aksu, camilerin temizlendiğini, bakım ve onarımlarının yapıldığını dile getirdi.

Camilerin gül suyuyla temizlendiğini anlatan Aksu, "Camilerimizi özellikle gül suyuyla yıkayıp temizliyoruz ki, camilerimiz mis gibi gül koksun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, karla mücadele çalışmalarına katıldı
Bursa'da dalgıçlar Marmara Denizi'ndeki yoğun müsilajı görüntüledi
İstanbul'da içme suyu kayıp ve kaçak oranı yüzde 18,63'e düştü
Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 törenle denize indirildi
Devlet korumasındaki çocukların kayıp olduğu iddiasına yalanlama

Benzer haberler

Edirne'de camiler ramazanda gül kokacak

Edirne'de camiler ramazanda gül kokacak

Sakarya'da tıbbi cihazların bakım ve onarımı özel ekibe emanet

Ankaralı kadınlar ramazan öncesi imece usulü döşeme ekmeği mesaisinde

Hazır yemek sektörü ramazan ayını bekliyor

Hazır yemek sektörü ramazan ayını bekliyor
TESK'ten ramazan alışverişi yapacak vatandaşlara "merdiven altı ürün" uyarısı

TESK'ten ramazan alışverişi yapacak vatandaşlara "merdiven altı ürün" uyarısı
Türk Kızılay ramazanda 7 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşacak

Türk Kızılay ramazanda 7 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet