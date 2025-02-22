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Yaşam

Şanlıurfa'da ıslahı yapılan derede mahsur kalan kaplumbağalar kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen derede mahsur kalan 316 kaplumbağa kurtarıldı.

Cebrail Caymaz  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Şanlıurfa'da ıslahı yapılan derede mahsur kalan kaplumbağalar kurtarıldı Fotoğraf: Cebrail Caymaz/AA

Şanlıurfa

Karakoyun Deresi'nin Sancaktar Mahallesi'nden geçen kısmında ıslah çalışmalarına katılan işçiler, suyu kesilen dere yatağında çok sayıda kaplumbağayı fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Mahsur kaldıkları dereden kurtarılan 316 kaplumbağa, bakım ve rehabilitasyonları yapılmak üzere Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

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