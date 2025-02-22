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Yaşam

Şırnak'ta yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kişi paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan hasta, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

Ekrem Payan, Fadıl Aslan  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Şırnak'ta yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kişi paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Şırnak

İlçenin Bölücek köyünde, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Abdullah Y'nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, paletli ambulansla köye ulaştı.

Sağlık ekiplerince evde yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Y'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan ilçede etkili olan kar ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiledi.

Belediye ekipleri ilçe merkezinde yollarda biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor, tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri de kar nedeniyle kapanan 4 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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