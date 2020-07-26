Euro
7.98
Dolar
6.85
BIST 100
119,201.63
Altın
1,902.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da tramvay seferleri normale döndü

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü.

Andaç Hongur   | 26.07.2020
İstanbul'da tramvay seferleri normale döndü

İstanbul

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla 23 Temmuz saat 20.00 itibarıyla T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler, Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapıldı.

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabında yer alan duyuruya göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Bağcılar arasında yapılmaya başlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Önlemler alınmadığı takdirde Kovid-19'da ikinci dalgayı yaşayabiliriz
Madagaskar Kovid-19'a karşı geliştirdiği bitkisel karışımdan vazgeçerek tedavi merkezleri açıyor
İran'da Kovid-19 ölümleri 15 bin 700'e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 212 bini geçti
Brezilya ve Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Benzer haberler

İstanbul'da tramvay seferleri normale döndü

İstanbul'da tramvay seferleri normale döndü

Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışında izdihamı önlemek için tramvay seferleri durduruldu