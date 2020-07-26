İstanbul'da tramvay seferleri normale döndü
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü.
İstanbul
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla 23 Temmuz saat 20.00 itibarıyla T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler, Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapıldı.
Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabında yer alan duyuruya göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Bağcılar arasında yapılmaya başlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.