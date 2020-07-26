Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ziyaretçi yoğunluğu sürüyor
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, açılışının üçüncü gününde de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul
Vatandaşlar ile yurt dışında yaşayan Müslümanlar hem ibadet etmek hem de ziyaret için Ayasofya-i Kebir Camii'ne gelmeye devam ediyor.
Her yaştan ziyaretçileri ağırlayan Ayasofya-i Kebir Camii bahçesinde de yoğunluk yaşanıyor.
Vatandaşların caminin bahçesinde dua ettiği, fotoğraf çektiği ve dinlendiği görülüyor.
Ayrıca, yabancı turistlerden oluşan kafileler de rehberlerle camiye geliyor.
Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen çok sayıda Müslüman'ın akın ettiği caminin önünde, öğle namazı öncesinde kuyruk oluştu.
Camiye giren bazı vatandaşların tekbir getirdiği gözlendi.
Ayasofya-i Kebir Camii'de kılınan öğle namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.
Bu arada, öğle namazı öncesinde ekipler camiyi dezenfekte etti. Meydana girişlerdeki tüm noktalarda güvenlik kontrolleri de devam ediyor.
Vali Yerlikaya ile Fatih Belediye Başkanı Turan'dan Ayasofya-i Kebir Camii'ne gelenlere çorba ikramı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabah namazı sonrası Ayasofya Meydanı’nda misafirlerimize Fatih Belediye Başkanımız Ergün Turan ile birlikte çorba ikram ettik." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.