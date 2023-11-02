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Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda teknik arıza

Seferler Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılabiliyor.

Başak Akbulut Yazar  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda teknik arıza Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul

Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki teknik arızadan dolayı seferlerin Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Öte yandan, daha önce hava muhalefeti dolayısıyla işletmeye kapatıldığı açıklanan TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferlerin normale döndüğü bildirildi.

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Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda teknik arıza

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