Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda teknik arıza
Seferler Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılabiliyor.
İstanbul
Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki teknik arızadan dolayı seferlerin Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.
Öte yandan, daha önce hava muhalefeti dolayısıyla işletmeye kapatıldığı açıklanan TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferlerin normale döndüğü bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.