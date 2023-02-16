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Sağlık, Asrın felaketi

Depremzede bebeklerin beslenmesi konusunda dikkat edilmesi gerekenler

Sağlık Bakanlığı, özellikle deprem bölgesindeki annelerin, afet sonrası olası enfeksiyonlara karşı dirençli hale getirebilmek için bebeklerini mümkün olabildiğince anne sütü ile beslemelerinin önemine dikkati çekti.

Yeşim Sert Karaaslan   | 16.02.2023
Depremzede bebeklerin beslenmesi konusunda dikkat edilmesi gerekenler

Ankara

AA muhabirinin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından etkilenen 11 ilde anne ve anne adaylarına bebeklerini nasıl emzirmeleri gerektiğine yönelik eğitimlerle anne sütünün önemi anlatılıyor.

Deprem gibi afet durumlarında emzirmenin geciktirilmemesi gereken acil sağlık gereksinimi olduğuna işaret edilen bu eğitimlerde, afet sonrası olası enfeksiyonlara karşı bebeklerin bu şekilde dirençli hale getirilebileceği vurgulanıyor.

Bebekler için hem olağan hem olağanüstü durumlarda en güvenilir besin kaynağının anne sütü olduğu belirtilirken, stres altındaki annelerin de düzenli emzirmeyi sürdürmeleri halinde sütlerinin 72 saatte artacağına dikkat çekiliyor.

Emzirme sırasında salgılanan hormonların, hem annede hem de bebekte stresin azalmasına yardımcı olduğu da ifade ediliyor.

Anne sütü, bebekleri sadece afet durumunda değil her koşulda kirli, mikroplanmış sularla bulaşacak hastalıklardan, özellikle toplu olarak gelişen ve öldürücü olabilecek ishal ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı da koruyor.

Bebek maması hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler

Beslenmede tek seçeneğin mama olduğu durumlarda ise daha dikkatli olunması önem taşıyor.

Bebek mamasının, güvenli su ve temiz ölçüm kaşığıyla, ölçüsüne uygun hazırlanması, hazırlandıktan sonra en geç 2 saat içinde bebeğe verilmesi ve beslenmenin başlamasından sonra 1 saat içinde tüketilmesi gerekiyor.

Bebek maması hazırlarken dikkat edilmesi gereken diğer hususlar şöyle sıralanıyor:

"Bebek maması kutusu serin ve kuru bir yerde, kapağı sıkıca kapatılmış olarak saklanmalı. Ölçüm kaşığı, şişeler, meme uçları gibi tüm bebek besleme malzemeleri dikkatlice temizlenmeli. Toz bebek maması, üzerinde belirtilen tam su miktarı ve formül kullanılarak hazırlanmalı. Formülün kendine ait ölçü kaşığının tam ölçüsü kullanılmalı. Çok fazla sulandırılmış formül, bebeğin beslenme ihtiyaçlarını karşılayamayacağından bebek maması asla seyreltilmemeli.

Herhangi bir bebek maması ile bebeği besledikten sonra kapta kalan miktar atılmalı."

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