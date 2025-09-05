Dolar
Sağlık

Kişiye özel yenilikçi ileri tedavi ürünleri yerli olarak üretilecek

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, "Kişiye özel yenilikçi ileri tedavi ürünleri artık ülkemizde yerli olarak üretilecek ve erken dönemde hastalarımıza uygulanmaya başlanacak." ifadesini kullandı.

Dilhan Türker Yıldız  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
Ankara

Velioğlu, Sağlık Bakanlığınca, 4 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan, "İnsan Doku ve Hücrelerinden Elde Edilen Ürünler ve Bu Ürünler ile ilgili Merkezler Hakkında Yönetmelik" hakkında açıklamada bulundu.

Amaçlarının hücre, doku ve ileri tedavi tıbbi ürünler alanında Türkiye'yi dünyada söz sahibi ülkelerden biri haline getirmek olduğunu vurgulayan Velioğlu, "Kişiye özel yenilikçi ileri tedavi ürünleri artık ülkemizde yerli olarak üretilecek ve erken dönemde hastalarımıza uygulanmaya başlanacak. Bu yenilikçi tedavi ürünlerinden bahsetmek gerekirse, gen, kök hücre ve doku mühendisliği tedavi ürünlerini örnek verebilirim. Özellikle vurgulamak istiyorum, CAR-T Cell gibi hücre bazlı ileri tedavi ürünlerini artık ülkemizde üreteceğiz ve hastalarımıza uygulayarak yurtdışına göndermeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Velioğlu, yurt dışından getirilen doku ve hücre yerine, hastanın kendi dokusunun ya da uygun bağışçılardan alınan örneklerle üretilen yerli ürünlerin kullanılacağını vurgulayarak, bu sayede vücudun tedaviyi reddetme riskinin azalacağını ve tedavilerin başarı oranının artacağını dile getirdi.

"Adana Şehir Hastanesi'nde doku hücre merkezini faaliyete geçirdik"

Uluslararası kurallara göre ürettikleri bu tıbbi ürünlerin sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da kullanılabileceğini belirten Velioğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca ürettiğimiz ve geliştirdiğimiz ileri tedavi ürünler ve uygulamalar için pek çok ülkeden hasta, ülkemizi tercih edecek. Bu da Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelini artıracak. Doku ve hücre merkezlerinde ürettiğimiz ürünleri, yazılım ve üretiminden başlayarak, hastaya uygulanmasına kadar anlık takip edeceğiz. Böylelikle hastalara uygulanan hücre ve doku bazlı tedavilerin güvenli, etkin, sonuçlarının izlenebilir olmasını sağlayacağız."

Kişiye özel tedavi ürünlerinin, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek çalışmalarla geliştirileceğine dikkati çeken Velioğlu, "Bu sayede yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına da katkı sağlanacak. Bu hususta kamuda ilk adım olarak Adana Şehir Hastanesi'nde doku hücre merkezini faaliyete geçirdik ve üretime başladık. Diğer şehir hastanelerimizde üretime başlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

