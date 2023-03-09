Depremlerde İdlib'deki Gannam ailesinden 61 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde tanınmış Gannam ailesinden toplam 61 kişi enkaz altında can verdi.
İdlib
İdlib'in batı kırsalında yaklaşık 1300 evin bulunduğu Azmarin beldesi, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde en fazla etkilenen yerleşimlerin başında geliyor.
Göç verilerine ilişkin çalışmalar yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü verilerine göre, köyde yüzlerce ev depremden çeşitli boyutlarda zarar görürken, 300'den fazla ev yıkılarak kullanılamaz hale geldi.
"Asrın felaketi"nde aralarında çocuk ve kadınlar olmak üzere 251 kişi hayatını kaybetti, 284 kişi yaralandı.
Bölgenin tanınmış ve önde gelen ailelerinden biri olan Gannam ailesinden 61 kişi depremlerde enkaz altına kalarak yaşamını yitirdi.
Aile bireylerinin cenazeleri beldede yan yana mezarlara defnedildi.
"Aileden bir anda toplu ölümler olmamıştı"
Bölge halkının yardımıyla enkazdan kurtarılan 48 yaşındaki Hazem Gannam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremler sonrası çadırlarda kaldıklarını söyledi.
Çadırlardan birinde yangın çıktığını belirten Gannam, bu yangında akrabalarından ölenlerin olduğunu kaydetti.
Enkaz altından kurtarıldıktan yarım saat sonra "Biz buradayız, Bizi çıkarın" şeklinde sesler duyduğunu aktaran Gannam, "Bize yardımcı olan Sivil Savunma ekiplerinden Allah razı olsun. Ailemden kalanların hayatını kurtardılar." diye konuştu.
Gannam, aileden 61 kişiyi mezara koyduklarını ve bunun çok zor olduğunu ifade ederek, "Enkaz altından çıkarılan kuzenimin vücudu parçalanmıştı. Durum beni psikolojik olarak çok derinden etkiliyor. Ölen akrabalarımın yüz ifadelerini aklımdan silemiyorum." dedi.
Beldedeki 5 katlı bir binadan sadece 1 aileden 17 kişinin öldüğünü dile getiren Gannam, "Çok sayıda insanın hayatına mal olan bu depremler özellikle benim ailemi çok sarstı. Çağlar boyunca bizim aileden bir anda toplu ölümler olmamıştı." ifadelerini kullandı.
"Kardeşim 5, ben ise 8 saat enkaz altından kaldım"
Enkaz altında kalan 6 kişilik ailesinden sadece bir kardeşinin kurtulduğunu söyleyen 12 yaşındaki Muhammed Gannam ise 6 Şubat’taki depremlerde babası, annesi ve 2 kardeşini kaybettiğini anlattı.
Büyük üzüntü yaşayan Gannam, "Kız kardeşim 5, ben ise 8 saat enkaz altında kaldım. Şu an amcamla yaşıyorum. Şimdi babamın, annemin ve kardeşlerimin mezarlarını ziyaret edip dualar okuyorum." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.