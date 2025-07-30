Rusya'da deprem ve tsunamiden etkilenen Severo-Kurilsk kenti sakinleri evlerine döndü
Rusya'nın Sahalin Bölge Valisi Valeriy Limarenko, deprem ve tsunamiden etkilenen Severo-Kurilsk şehri sakinlerinin evlerine döndüğünü bildirdi.
Moskova
"Rossiya 24" televizyon kanalına konuşan Limarenko, Kamçatka'daki deprem sonucu meydana gelen tsunami nedeniyle bir kısmı sular altında kalan Severo-Kurilsk'teki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Limarenko, "Kent sakinleri evlerine döndü. Hasarlara dair geri dönüş henüz olmadı. Elektrik ve su sistemleri çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinde acil durum ilan edildi
Öte yandan, Petropavlovsk-Kamçatskiy Belediye Başkanı Yevgeniy Belyayev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, şehirde deprem nedeniyle acil durum ilan edildiğini belirtti.
Belyayev, yüksek hazırlık durumuna geçildiğini ve gerekli çalışmaların sürdüğünü, deprem sonucu kentteki bazı binaların hasar gördüğünü ve can kaybının olmadığını ifade etti.
Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi, Moskova saatiyle gece 3 sularında Kamçatka'da 8,7 büyüklüğünde depremin yaşandığını ve bunun bölgede 1952 yılından beri meydana gelen depremlerin en şiddetlisi olduğunu aktarmıştı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da Kamçatka'daki depremin ardından meydana gelen tsunami nedeniyle Severo-Kurilsk şehrinin bir kısmının sular altında kaldığını açıklamıştı.
Rusya'nın Sahalin Bölge Valiliği, deprem ve tsunaminin ardından Severo-Kurilsk kentinde acil durum ilan etmiş, kent sakinlerinin güvenli yerlere tahliye edildiğini kaydetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.