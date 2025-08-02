Kamçatka'da bir saat içinde büyüklükleri 5 ila 6,2 arasında değişen 3 deprem yaşandı
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda bir saat içinde büyüklükleri 5 ila 6,2 arasında değişen 3 depremin yaşandığı bildirildi.
Moskova
Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisinden yapılan açıklamada, Kamçatka Yarımadası kıyısında Moskova saatiyle 22.32-23.32 arasında büyüklükleri 5 ila 6,2 arasında değişen 3 depremin meydana geldiği belirtildi.
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Açıklamada, deprem sonrası duruma dair bilgi verilmedi.
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Kamçatka bölgesinde 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bunun bölgede 1952 yılından beri meydana gelen depremlerin en şiddetlisi olduğu bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.