Dolar
40.65
Euro
47.11
Altın
3,363.37
ETH/USDT
3,466.10
BTC/USDT
113,164.00
BIST 100
10,746.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kamçatka'da bir saat içinde büyüklükleri 5 ila 6,2 arasında değişen 3 deprem yaşandı

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda bir saat içinde büyüklükleri 5 ila 6,2 arasında değişen 3 depremin yaşandığı bildirildi.

Dmitri Chirciu  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
Kamçatka'da bir saat içinde büyüklükleri 5 ila 6,2 arasında değişen 3 deprem yaşandı

Moskova

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisinden yapılan açıklamada, Kamçatka Yarımadası kıyısında Moskova saatiyle 22.32-23.32 arasında büyüklükleri 5 ila 6,2 arasında değişen 3 depremin meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, deprem sonrası duruma dair bilgi verilmedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kamçatka bölgesinde 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bunun bölgede 1952 yılından beri meydana gelen depremlerin en şiddetlisi olduğu bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, NeXT Sosyal'i anlattı
Konya'da etkili olan sağanak sele dönüştü
Adana'da eğitim uçağı düştü, 2 kişi yaralandı
Termometreler 14 kentte 40 dereceyi aştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Kamçatka'da bir saat içinde büyüklükleri 5 ila 6,2 arasında değişen 3 deprem yaşandı

Kamçatka'da bir saat içinde büyüklükleri 5 ila 6,2 arasında değişen 3 deprem yaşandı

Trump'tan, Rusya'ya tepki olarak iki nükleer denizaltının "uygun bölgelere" konuşlandırılması talimatı

NATO Genel Sekreteri, Almanya'nın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi sağlamasından memnun

Lukaşenko, Trump'ın Ukrayna'da barış istiyorsa meseleye dikkatli müdahil olmasını istedi

Lukaşenko, Trump'ın Ukrayna'da barış istiyorsa meseleye dikkatli müdahil olmasını istedi
Putin, Rusya-Ukrayna arasındaki üçüncü tur müzakerelerini değerlendirdi

Putin, Rusya-Ukrayna arasındaki üçüncü tur müzakerelerini değerlendirdi
Çöpe giden pet şişeler Atatürk Üniversitesinde depreme karşı güce dönüştürüldü

Çöpe giden pet şişeler Atatürk Üniversitesinde depreme karşı güce dönüştürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet