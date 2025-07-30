Depremin ardından Hawaii, California ve Japonya'nın Pasifik kıyısı için tsunami uyarısı
Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle ABD'nin Hawaii ve California eyaletleri ve Japonya'nın Pasifik kıyısı boyunca tsunami uyarısında bulunuldu.
Washington/Ankara
ABD Başkanı Donald Trump, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.
Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.
Alaska ve ABD Pasifik kıyısı için ise "Tsunami İzleme" durumunun geçerli olduğunu belirten Trump, Japonya'nın da tehlike altında olduğunu bildirdi.
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Trump, Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii’de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.
Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 30, 2025
⬛️ Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
⬛️ Rusya: Depremin ardından Severo-Kurilsk şehrinin bir kısmı sular altında kaldı https://t.co/rXjGl0v9ax pic.twitter.com/2H77L3xmpl
En güncel bilgiler için "tsunami.gov" adresinin ziyaret edilmesi çağrısında bulunan Trump, "Güçlü ve güvende kalın." ifadelerini kullandı.
ABD'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Hawaii'de kıyı bölgelerinin derhal tahliyesini istedi
ABD'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), tarafından sosyal medya platformu X'ten tahliye çağrısına ilişkin mesaj paylaşıldı.
Hawaii'deki kıyı bölgelerdeki vatandaşlara "hemen harekete geçme" çağrısı yapılan mesajda, tahliye güzergahlarının genellikle dalga sembolü ve daha yüksek yerlere yönlendiren okla işaretlendiği bildirildi.
Mesajda, kıyı bölgelerdeki vatandaşlara "Derhal bölgeden ayrılın." çağrısı yapıldı.
ABD'nin California kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı
Öte yandan, Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından ABD'nin California eyaleti kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı.
ABC7 Los Angeles'ın haberine göre, Rusya'nın doğusunda meydana gelen depremin ardından San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura ve Los Angeles kıyı bölgeleri için verilen tsunami risk seviyesi gözlem seviyesinden "uyarı"ya yükseltildi.
Bir dalga oluşması durumunda söz konusu dalganın, eyalete yerel saatle 23.50'de ve Los Angeles bölgesine yerel saatle 01.00 civarında ulaşması bekleniyor.
Huntington Beach şehri, iskele ve plajlarını tedbir amacıyla kapattı.
Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, Liman Polisi ve acil durum yetkililerinin tsunami uyarısına aktif olarak yanıt verdiğini belirterek, bölge sakinlerini "tetikte olmaya, su hattından uzak durmaya ve resmi talimatlara uymaya" çağırdı.
CNN'in FlightRadar24'ün bilgilerine dayandırdığı haberine göre, Honolulu kentine yapılan uçuşlarda aksamalar yaşanıyor.
Takip verilerine göre Los Angeles, San Francisco, San Diego ve Vancouver'dan kalkan ve Hawaii'ye giden çeşitli hava yolu şirketlerine ait uçuşlar kalkış havalimanlarına geri döndü.
Hawaiian Airlines ve Alaska Airlines Hawaii'ye kalkışları bekletirken, bazı rotalardaki uçuşlarını yönlendiriyor.
Şirketlerden yapılan açıklamalarda, devlet kurumlarıyla birlikte havaalanı koşullarının izlendiği ifade edildi.
Hawaii Valisi Green, eyaleti vurması öngörülen tsunaminin "adaların etrafını saracağı" uyarısı yaptı
CNN'in haberine göre Josh Green, basın toplantısında, Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Bölgesi'nde meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hawaii'yi vurması beklenen tsunami tehlikesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Vatandaşlara kıyı bölgelerini derhal tahliye etme çağrısı yapan Green, tsunaminin vuracağı alanların belirli bölgelerle sınırlı kalmayacağını, "adaların etrafını saracağını" belirtti.
Green, tsunaminin vurmasının ardından adalarda sel baskınının kaçınılmaz olacağını, acil durum ekiplerinin hazırlıklı olduğunu söyledi.
Hawaii'nin Honolulu kentinin Belediye Başkanı Rick Blangiardi, yerel KITV'ye yaptığı açıklamada, insanların sakin kalmasının önemli olduğunu ancak alçak bölgelerde bulunan vatandaşların yüksek bölgelere çıkması gerektiğini kaydetti.
Blangiardi, yapılan faaliyetlerin tedbir amaçlı olduğunu vurgulayarak, "Gereksiz bir panik yaratmak istemiyoruz, herkesin sakin kalmasını istiyoruz. İnsanlara yeterli uyarı ve yüksek yerlere çıkma fırsatı vermek için mümkün olduğunca önceden hareket etmeye çalışıyoruz." dedi.
ABD Sahil Güvenliği, tüm ticari gemilerden Hawaii limanlarını terk etmelerini isteyerek, Hawaii'deki tüm limanların gelen gemi trafiğine kapatıldığını açıkladı.
Japonya'nın Pasifik kıyısı boyunca tsunami uyarısı yapıldı
Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre yetkililer, 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısının ardından "tüm uyarılar kaldırılana" kadar bölgeyi tahliye etme çağrısında bulundu.
Depremler sonrası, Miyagi eyaletindeki İşinomaki limanında 50 santimetrelik, Tokaçi limanında 40 santimetrelik bir tsunami ve Hokkaido'nun güneydoğu kesimindeki Erimo kasabasında 30 santimetrelik bir dalga kaydedildi.
Tohoku ve Kanto bölgelerinde de 20 ila 40 santimetre yüksekliğinde dalgalar gözlemlendi.
Öte yandan ilk belirlemelere göre büyük bir hasar rapor edilmedi.
Japonya Meteoroloji Ajansı, Kamçatka yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından ülkenin Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yapılmasının ardından bir basın toplantısı düzenledi.
Ajans yetkilisi Kiyomoto Masaşi, kıyıya veya nehirlere yakın olan kişileri derhal daha yüksek bir yere tahliye etmeye ve uyarı kaldırılana kadar güvenli bir yerde kalmaya çağırdı.
Tsunamilerin uzun bir süre boyunca tekrar tekrar vurabileceği konusunda uyarıda bulunan Kiyomoto, artçı dalgaların daha büyük olabileceğini söyledi.