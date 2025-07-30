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Dünya

Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem

Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Emin Canik  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem

İstanbul

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi.

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Açıklamada, depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 8,8 olduğu aktarıldı.

Bölgede 6,9 ve 6,3 büyüklüklerinde artçıların da kayda geçtiği depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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