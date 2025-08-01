NATO Genel Sekreteri, Almanya'nın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi sağlamasından memnun
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'nın Ukrayna'ya 2 Patriot hava savunma sistemi daha sağlayacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.
Ankara
NATO Genel Sekreteri Rutte, X hesabından, Almanya'nın Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sağlama kararına ilişkin açıklama yaptı.
Rutte, "Almanya'nın, Ukrayna'ya 2 Patriot sistemi daha sağlama kararını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.
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Bu kararın "harika bir haber" olduğunu belirten Rutte, savunma sistemlerinin, "Ukrayna'nın hava sahasını savunmasına, Ukrayna halkının korunmasına ve Rus saldırganlığının caydırılmasına yardımcı olacağını" kaydetti.
Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya 2 Patriot hava savunma sistemi sağlayacağı bildirilmişti. Almanya, Ukrayna'ya daha önce 3 Patriot sistemi temin etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.