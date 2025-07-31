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Hatay'da afet konutları ve sosyal donatı alanlarının yapımı sürüyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki iki mahallede, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 1265 afet konutu ile sosyal donatı alanlarının inşası devam ediyor.

Salim Taş  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Hatay'da afet konutları ve sosyal donatı alanlarının yapımı sürüyor Fotoğraf: Hatay Valiliği

Hatay

Valiliğin açıklamasına göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Alahan Mahallesi'nde 282 konut yapılıyor. Bölgede 3 dükkandan oluşan ticaret merkezi ile cami de inşa ediliyor. Serinyol Mahallesi'nde de 983 konutun inşası sürüyor.

Vali Mustafa Masatlı, depremlerin ardından başlatılan, vatandaşlara güvenli, modern ve yaşanabilir bir çevre oluşturmayı amaçlayan projeleri yerinde inceledi.

Masatlı, yetkililerle görüşerek çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

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