Dolar
18.85
Euro
20.11
Altın
1,834.45
ETH/USDT
1,579.90
BTC/USDT
22,807.00
BIST 100
4,950.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak amacıyla yapılan ''Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyası ortak yayınına telefon bağlantısıyla katılıyor. P Deprem anı Adıyaman'da Bulvar Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.-VTR-
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik "Hane Başı Destek Ödemeleri" başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde konutları hasar gören vatandaşlara 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlandı.

Orhan Onur Gemici   | 15.02.2023
Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik "Hane Başı Destek Ödemeleri" başladı

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu ödemeler, devam eden hasar tespit çalışmaları sonuçlandıkça yapılıyor.

Ödemeler, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün işbirliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespit çalışması tamamlandı ve ödemelere başlandı.

Ödemeler için e-Devlet'ten başvuru şartı aranmıyor.

Hane Başı Destek Ödemeleri, Ziraat Bankasında hesabı bulunan vatandaşların doğrudan hesabına, hesabı bulunmayan vatandaşların ise T.C. kimlik numaralarına yapılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
DenizBank: Hissedarımız ENBD ile birlikte depremzedelere 350 milyon TL nakdi bağışla destek sağlıyoruz
Kahramanmaraş'taki çadır kentlerde market ve mağazalar oluşturuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz yüce gönüllülüğünü gösterecektir
TOBB, deprem bölgesine kalıcı konut kampanyası başlatıyor

Benzer haberler

DenizBank: Hissedarımız ENBD ile birlikte depremzedelere 350 milyon TL nakdi bağışla destek sağlıyoruz

DenizBank: Hissedarımız ENBD ile birlikte depremzedelere 350 milyon TL nakdi bağışla destek sağlıyoruz

Kahramanmaraş'taki çadır kentlerde market ve mağazalar oluşturuldu

TOBB, deprem bölgesine kalıcı konut kampanyası başlatıyor

Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik "Hane Başı Destek Ödemeleri" başladı

Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik "Hane Başı Destek Ödemeleri" başladı
Deprem bölgesinden 4 yaralı, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Deprem bölgesinden 4 yaralı, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Depremde yaralanan 16 kişi Adana'dan uçakla sevk edildi

Depremde yaralanan 16 kişi Adana'dan uçakla sevk edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet