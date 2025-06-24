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Azerbaycan'dan AFAD personeline işbirliği rozeti

Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubunun (INSARAG) standartlarının sağlanmasında Azerbaycan arama kurtarma ekiplerine destekleri nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı personeline işbirliği rozeti verildi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Azerbaycan'dan AFAD personeline işbirliği rozeti Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı (FHN), arama kurtarma ekiplerinin INSARAG kapsamında "orta sınıf" ekip olarak sınıflandırılabilmesi için çalışma başlattı. AFAD Başkanlığı da 2015 yılından itibaren ekiplere destek ve danışmanlık hizmeti sağladı.

Azerbaycan Uluslararası Arama Kurtarma Ekibinin sınıflandırma aşamasını başarıyla tamamlaması üzerine, Azerbaycan Cumhuriyeti süreçte katkısı olan AFAD personeline işbirliği rozetleri verilmesini kararlaştırdı.

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Bu kapsamda işbirliği rozetleri, AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen törenle Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov tarafından AFAD personeline verildi.

AFAD Başkanı Pehlivan'ın açıklamaları

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin, "Tek millet iki devlet" anlayışı çerçevesinde her alanda artarak devam ettiğini belirtti.

Kardeşlik ve dostluk bağlarının, faaliyetlerle ve yapılan işbirlikleri ile her geçen gün daha da pekiştiğini ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bugün afet yönetimi alanında müştereken yapılan bir çalışmanın neticesini hep birlikte görmüş oluyoruz. Türkiye ile Azerbaycan arasında 2006 yılında afet yönetimi konusunda işbirliği anlaşması imzalanmış, 2018 yılında deprem izleme sistemleriyle ilgili işbirliği protokolü ve en sonunda bütün bu anlaşmaları devamı niteliğinde 2023 yılında deprem izleme konusunda mutabakat zaptı imzalanmış. Bu süreç devam ederken 2015 yılında BM'ye bağlı INSARAG akreditasyonu çerçevesinde AFAD'ımız ilgili uzman arkadaşlar marifetiyle Fevkalade Haller Nazırlığı ile işbirliği halinde Azerbaycan'da arama kurtarma ekiplerine akreditasyon eğitimi başlatmıştır. Geçen 8-9 yıllık süre içerisinde bu eğitimler başarıyla tamamlanmıştır."

Pehlivan, Azerbaycan'da artık uluslararası akreditasyonu olan ve orta seviye arama kurtarma sertifikası bulunan ekiplerin olduğunu söyledi.

Azerbaycan Fevkalade Haller Nazırlığının, bu konuda AFAD personelini, Büyükelçi Memmedov vasıtasıyla işbirliği rozeti takarak onore ettiğini dile getiren Pehlivan, şunları kaydetti:

"Kendilerine teşekkür ediyorum. Afet konusu, dünyanın ortak konusu. Bu konuda ne kadar yakın işbirliği ve koordinasyon olursa hem afetlere hazırlık hem de müdahale kapasiteleri de bir o kadar artacaktır. AFAD Başkanlığımız da her geçen gün tecrübe kazanan, imkanlarını geliştiren, gerek personel yapısı itibarıyla gerek teknolojik donanım itibarıyla her geçen gün mesafe katetmektedir. Kendi arama kurtarma personeli haricinde kamu kurum-kuruluşları ve sivil toplum teşkilatlarıyla birlikte toplam arama kurtarma personel sayımız 130 bini bulmuştur. Bunun yanında 70 binin üzerinde Destek AFAD Gönüllümüz vardır. Biz afetlerle mücadele konusunda bir yandan eğitimler vermek suretiyle bir yandan uluslararası teşkilatlarla işbirliği yapmak suretiyle müşterek eğitimler, tatbikatlar yaparak bu alanda hem kendi kapasitemizi geliştiriyoruz hem de bugün olduğu gibi protokol yapmış olduğumuz ülkelerle işbirliği yaparak onların da kapasitelerinin gelişmelerine elimizden gelen katkıyı sunuyoruz."

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Memmedov da AFAD'a, Azerbaycan arama kurtarma ekiplerine verdikleri eğitim ve destekler nedeniyle teşekkürlerini sunarak, "En zor zamanlarda yardıma, desteğe ihtiyaç olunca her zaman ilk olarak bizler birbirimizin yanında oluruz. Öyle de olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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