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Bakan Kurum: Hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip, vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum "İlk etapta 30 bin konutu projelendirdik. Etap etap hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip, vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. 105 metrekare 3 artı 1 daireler yapacağız." dedi.

Mehmet Tosun   | 15.02.2023
Bakan Kurum: Hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip, vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız

Ankara

Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin, "İlk etapta 30 bin konutu projelendirdik. Etap etap hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. 105 metrekare 3 artı 1 daireler yapacağız." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, depremlerden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da havadan ve karadan incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, şehirlerin yeniden inşası için deprem bölgelerinde alan tespit çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Depremden etkilenen 10 ilde inşaat sürecini başlattıklarını ifade eden Kurum, yeni yerleşim alanlarının oluşturulması sürecine, şehrin 50, 100 yılını planlayacak motivasyonla baktıklarını vurguladı.

Kurum, "İlk etapta 30 bin konutu şu an projelendirdik. Etap etap hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. 105 metrekare 3 artı 1 daireler yapacağız. Burada, şehrin büyüme öngörüsünü, zemini, fay hattına mesafeyi dikkate almak suretiyle, yerleşim yerlerini belirliyoruz. Ayrıntılı jeolojik etütler yapmak suretiyle burada inşa faaliyetlerine başlayacağız." bilgisini verdi.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir yıl içerisinde daha önce Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de nasıl teslim ettiysek, bu bölgede de eş zamanlı olarak bütün birimlerimiz şu an bu konuya odaklandı. TOKİ'mizle, tüm birimlerimizle inşa faaliyetlerini yürüteceğiz. Malzeme bağlantılarını dahi bugünden yapıyoruz. Eğer bu konutların demiri, çimentosu, tuğlası, harcı, kiremidi, aklınıza ne geliyorsa bu bağlantıları dahi bugünden yapmak suretiyle vatandaşlarımıza inşallah sözlerimizi tutacağız."

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