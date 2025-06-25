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Ekonomi

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 9 ilde 643 konut ve 232 iş yerini satışa sunacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Ankara ve İstanbul'un da aralarında olduğu 9 ilde 643 konut ve 232 iş yerini açık artırmayla satışa sunacak.

Fatma Sevinç Çetin  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 9 ilde 643 konut ve 232 iş yerini satışa sunacak

Ankara

AA muhabirinin, Kentsel Dönüşüm Başkanlığından aldığı bilgiye göre, Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon'da bulunan 643 konut ve 232 iş yeri satılacak.

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Açık artırmada, Ankara'da 36, Giresun'da 4, İstanbul'da 92, Konya'da 17, Mersin'de 31, Trabzon'da 1, Samsun'da 257, Bingöl'de 165 ve Diyarbakır'da 40 konut satışa çıkarılacak.

Giresun'da 2, İstanbul'da 64, Samsun'da 16 ve Bingöl'de 150 iş yeri de açık artırmada alıcılarını bulacak.

Peşin alımda yüzde 20 indirim imkanı

Taşınmazların satışları, 1-3 Temmuz tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak açık artırmalarla gerçekleştirilecek. Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla, ayrıca internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

Açık artırmanın ilk günü olan 1 Temmuz'da Ankara, Giresun, İstanbul, Konya, Mersin ve Trabzon'daki konut ve iş yerleri, 2 Temmuz'da Samsun'daki, 3 Temmuz'da ise Bingöl ve Diyarbakır'daki taşınmazlar satışa çıkarılacak.

Taşınmazlara yüzde 25 peşinatla sahip olunabilecek, kalan tutar için 60 ay vade uygulanacak. Tüm tutarı peşin ödemek isteyen alıcılara ise yüzde 20 indirim imkanı sunulacak.

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