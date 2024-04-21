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Yaşam, Asrın felaketi

Depremden etkilenen Hatay'da çocuklar, moral bulacakları 23 Nisan'a hazırlanıyor

Hatay'da halk dansları topluluğuna katılan ilkokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapacakları gösterinin provalarında eğlenerek deprem psikolojisinden uzaklaşıyor.

Mehmet Bayrak  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Depremden etkilenen Hatay'da çocuklar, moral bulacakları 23 Nisan'a hazırlanıyor Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen merkez Antakya ilçesindeki okullarda, 23 Nisan etkinlikleri için çalışmalar sürüyor.

Akasya Mahallesi'ndeki Şehit İlker Uylaş İlkokulu bünyesinde kurulan halk dansları topluluğu, Valilik bünyesinde ilçede gerçekleştirilecek programda sahneleyecekleri gösteriye hazırlanıyor.

Beden eğitimi öğretmeni ve halk dansları eğitmeni Halit Bozyiğit yönetimindeki toplulukta, 6-7 yaş grubundan 200 öğrenci yer alıyor.

Öğrenciler, Hatay Merkez Spor Salonu'ndaki provalarda halay, zeybek, horon ve kolbastı öğreniyor.

Müzik ve dansla afet psikolojisinden uzaklaşmaya çalışan çocuklar, kendilerine adanan bayramda güzel bir gösteri sunmak için çaba sarf ediyor.

"Gösteriyi duyunca inanılmaz mutlu oldular"

Öğretmen Halit Bozyiğit, AA muhabirine, depremden etkilenen çocukların moral bulmasını hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin provalara heyecanla geldiğini anlatan Bozyiğit, "Öğrencilerimiz gösteriyi duyunca inanılmaz mutlu oldular. Hem sosyal ve kültürel aktivitelere katılmalarını hem de dans etmelerini amaçladık. Kendimize, 'Yıkılmış kentte umut olmaya çalışıyoruz.' sloganını geliştirdik." dedi.

Bozyiğit, geniş kadroya sahip olduklarını ifade ederek, "Program kapsamında Türkiye'de, bu yaş kategorisindeki en kalabalık halk dansları topluluğunu oluşturduk. 200 öğrencimiz, 10 dakikalık halk dansları gösterisine hazırlanıyor. Deprem bölgesinde de bu tür çalışmaların var olduğunu göstermek istedik." diye konuştu.

Ailelerin de etkinlik için heyecanlı olduğunu dile getiren Bozyiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapılacak gösteriye vatandaşları davet etti.

"Burada eğleniyor, dans ediyoruz"

Öğrencilerden Hüseyin Alp Akman, provalara aksatmadan katıldığını belirterek, "Burada eğleniyor, dans ediyoruz. Çok heyecanlıyım, bir an önce gösteriye katılmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Asude Okay ve Ali Taha Tüysüz de hem gösteriye hazırlandıklarını hem de bir arada eğlendiklerini kaydetti.

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