Hatay'da nesli tehdit altındaki lekeli semender görüldü
Hatay'ın Belen ilçesinde "Türk semenderi" olarak da bilinen nesli tehlike altındaki lekeli semender görüldü.
Hatay
Soğukoluk Mahallesi'nde kırsal alanda bir kişi otların üzerinde korumada öncelikli lekeli semendere rastladı.
Nesli tehlike altındaki semender, bir süre sonra gözden kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.