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Yaşam

Hatay'da nesli tehdit altındaki lekeli semender görüldü

Hatay'ın Belen ilçesinde "Türk semenderi" olarak da bilinen nesli tehlike altındaki lekeli semender görüldü.

Kerim Saklar  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
Hatay'da nesli tehdit altındaki lekeli semender görüldü Fotoğraf: Kerim Saklar/AA

Hatay

Soğukoluk Mahallesi'nde kırsal alanda bir kişi otların üzerinde korumada öncelikli lekeli semendere rastladı.

Nesli tehlike altındaki semender, bir süre sonra gözden kayboldu.

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