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Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın Belen ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, yollarda su birikintileri oluştu.

Kerim Saklar  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay

İlçe merkezinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Bazı yollarda su birikintileri oluşurken, Bakras Mahallesi'ndeki bazı binaların zemin katlarındaki evleri su bastı.

Vatandaşlar evlerindeki suyu temizlemeye çalışırken, belediye ekipleri de tıkanan mazgalları açarak su birikintilerini tahliye etti.


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