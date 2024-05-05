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Dünya

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki Fakfak bölgesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aynur Şeyma Asan  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Fakfak bölgesinin 153 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

USGS'ye göre, 6,2 büyüklüğündeki deprem 12,1 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi.

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