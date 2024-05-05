ABD'nin geçen hafta İsrail’e gidecek mühimmat sevkiyatını durdurduğu belirtildi
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geçen hafta İsrail'e gönderilecek ABD yapımı mühimmat sevkiyatını durdurduğu belirtildi.
İstanbul
ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesinin adı açıklanmayan iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD geçen hafta İsrail’e gönderilecek bir mühimmat sevkiyatını durdurdu.
- İsrail'in 212 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 683'e çıktı
- İsrail, yayınlarını sonlandırma kararı aldığı Al Jazeera'nin ofisini bastı, ekipmanlarına el koydu
- İsrail'in Gazzelilerin sığındığı okulun yakınına düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi öldü
- İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti
- ABD'de Güney California Üniversitesi'nde polis, Gazze Dayanışma Kampı'nı dağıttı
- Filistinli 9 yaşındaki kız çocuğu: Gazze'deki çocukların barış içinde yaşama hakkı yok mu?
- ABD'de 88 Demokrat üye, Biden'a İsrail'e yapılan yardımları gözden geçirme çağrısında bulundu
- Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı
- Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
- ABD'deki Evergreen Üniversitesinin Filistin destekçisi öğrencileri taleplerini kabul ettirdi
- New York'ta üniversite öğrencileri ve aktivistler, Filistin'e destek gösterisi düzenledi
ABD’nin İsrail’e silah sevkiyatını durdurmasının Gazze’ye saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana ilk defa yaşandığına işaret edilen haberde, İsrailli yetkililere göre sevkiyatın durdurulması Tel Aviv yönetiminde ciddi endişeye yol açtı.
Haberde, İsrail’i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Refah’a yönelik muhtemel kara saldırısı hakkında "sert bir görüşme" gerçekleştiği de kaydedildi.
Biden ve Batılı yetkililerin, Refah'a yönelik olası kara saldırısının daha çok sivil ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı uyarılarına rağmen Netanyahu, 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine saldırının yapılacağını duyurmuştu.
Öte yandan, ABD Kongresi'nde Demokrat Partili 88 üye, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik insani yardımları kasten engellediğine dair inandırıcı iddialar bulunduğunu belirterek, Biden'a ABD yasalarına göre İsrail'e yapılan yardımları yeniden gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.