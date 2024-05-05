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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 212 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 683'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 683'e yükseldi.

Zeynep Tüfekçi Gülay  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
İsrail'in 212 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 683'e çıktı Fotoğraf: Mahmoud İssa - AA

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 212 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 3 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 29 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 683'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 18'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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