Gündem

JASAT, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi hamile kadının öldürüldüğü faili meçhul cinayeti 9 yıl sonra aydınlattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Mardin'in Midyat ilçesinde 4 aylık hamile kadının ölü bulunduğu cinayetin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aydınlatıldığını, faillerin yakalandığını duyurdu.

Fatma Nur Candan  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
JASAT, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi hamile kadının öldürüldüğü faili meçhul cinayeti 9 yıl sonra aydınlattı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından 4 aylık hamile N.Ş'nin cansız bedeninin evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulunduğunu ancak olayın faillerinin hain darbe girişimi gecesi yaşananlar nedeniyle belirlenemediğini bildirdi.

Mardin'de yapılan detaylı ve teknolojik çalışmalar sonucu delillerin kriminal laboratuvarında tekrar incelenmesinin sağlandığını belirten Yerlikaya, "Ortaya çıkan ve elde edilen biyolojik delillerle faillerin peşine düşüldü. Elde edilen yeni delillerle birlikte yapılan mukayeseler sonucu 5 şüpheli yakalandı. Devam eden çalışmalarda DNA eşleşmesi sağlanan ve cinayeti işlediği tespit edilen M.U.G. Bursa'da yakalandı. Failin kardeşi M.G'nin ise suça iştirak ettiği belirlendi. İki şüpheli de tutuklandı." bilgisini paylaştı.

"Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz"

JASAT'ın faili meçhul cinayetleri geriye dönük tek tek ele aldığını, kurulan "özel JASAT ekipleri"nin olayları aydınlatmaya devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır.

Son 3 yılda da ülkemizde 'kasten öldürme' yüzde 17,4 azalmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

JASAT, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi hamile kadının öldürüldüğü faili meçhul cinayeti 9 yıl sonra aydınlattı
