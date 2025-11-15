Dolar
Gündem

Selimiye Camisi sis içindeyken havadan görüntülendi

Edirne'de üzerinden geçen sis bulutunun Selimiye Camii'ni kaplaması güzel görüntü oluşturdu.

Gökhan Zobar  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Selimiye Camisi sis içindeyken havadan görüntülendi Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde sis bulutu geçişleri oldu.

Görüş mesafesini etkilemeyen, yüksek kesimlerde etkili olan sis, Türk-İslam eserlerinin gözdesi Selimiye Camisi'ni kapladı.

Selimiye, sisle kartpostallık görüntüler sergiledi. Yüksek kesimlerden gözlendiğinde cami siste tamamen kayboldu.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Selimiye Camisi sis içindeyken havadan görüntülendi
