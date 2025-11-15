Dolar
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz için İstanbul Büyükçekmece Kuba Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. İstanbul'daki gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatlarını kaybeden Çiğdem, Kadir Muhammet ve Masal Böcek için Afyonkarahisar Bolvadin ilçesindeki Müslümana Cami'nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

Samsun'daki trafik kazaları KGYS kameralarıyla kaydedildi

Samsun'daki bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Recep Bilek  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Samsun'daki trafik kazaları KGYS kameralarıyla kaydedildi

Samsun

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde ekim ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Paylaşımda, Samsun'daki yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen bazı kazalara ilişkin görüntülere yer verildi.

Görüntülerde özellikle kavşaklarda motosiklet kazaları dikkati çekti.

Trafik Başkanlığı görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." notuyla paylaştı.

