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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'de Güney California Üniversitesi'nde polis, Gazze Dayanışma Kampı'nı dağıttı

ABD'deki Güney California Üniversitesi'nde (USC) Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) polisi, Filistin'e destek veren öğrencileri uzaklaştırarak kampüsteki Gazze Dayanışma Kampı'nı kaldırdı.

Aynur Şeyma Asan  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
ABD'de Güney California Üniversitesi'nde polis, Gazze Dayanışma Kampı'nı dağıttı

Ankara

ABD'deki üniversitelerde polis müdahalesiyle Filistin destekçisi öğrencilerin eylemleri bastırılmaya çalışılırken, USC'de polis, göstericilerin Gazze Dayanışma Kampı'nın etrafını sardı.

Polis, müdahale kapsamında, gösterilere katılan bazı öğrencileri kampüs merkezinden uzaklaştırdı.

Daha sonra, üniversitenin X'teki hesabından yapılan paylaşımda, "Kampüsün merkezindeyseniz lütfen ayrılın. Ayrılmayan kişiler gözaltına alınabilir." ifadesine yer verildi.

Uyarıya uyan bazı öğrenciler kampüsten ayrılırken, polis kalan göstericileri alandan uzaklaştırdı ve yeniden girişleri engellemeye çalıştı.

Kamp alanını boşaltan polis, çadırları da kaldırdı.

Öte yandan USC yetkililerinin CNN'e yaptığı açıklamada, 9 Mayıs'ta yapılacak mezuniyet törenine kadar LAPD polisinden yardım istendiği, daha fazla güvenlik için tören sonuna kadar polislerin kampüs içinde kalacağı belirtilmişti.

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