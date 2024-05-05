Dolar
32.32
Euro
34.81
Altın
2,302.25
ETH/USDT
3,137.90
BTC/USDT
63,688.00
BIST 100
10,276.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor’u 6-1 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamalarda bulundu. - VTR -
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti

Ölenler arasında çocukların da olduğu belirtildi.

Hosni Nedim, Hacer Çakır  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti

Kudüs

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Refah'ın güneyindeki Yebna Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Ölü ve yaralıların kentteki Kuveyt Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail'de koalisyon hükümetinin ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Smotrich başta olmak üzere birçok aşırı sağcı lider, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirleri geri almak ve buna bağlı bir ateşkese imza atmak yerine savaşın devamı ve Refah kentine saldırının bir an önce başlatılması gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor.

Smotrich ve Ben-Gvir'in, Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine karadan işgal olmadığı takdirde hükümetten çekilme tehdidinde bulunduğu bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çatalca Kaymakamlığından 5 bungalov ev ile havuzun çalındığı iddialarına ilişkin açıklama
Fatih'te bir kadın otomobiliyle oğlunun kullandığı motosiklete çarptı
DMM, SGK Başkanı Kaya hakkındaki maaş ve makam aracı iddialarını yalanladı
Büyükelçi Paçacı, İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandı
Malatya'da sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

İsrail Savunma Bakanı Galant, "Refah'ı çok yakında işgal etme" tehdidinde bulundu

İsrail Savunma Bakanı Galant, "Refah'ı çok yakında işgal etme" tehdidinde bulundu

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Mısır'da hazırlanan karşılıklı esir takası mutabakat taslağını destekledi

BM, Gazze’de insani yardım konvoylarına ateş açıldığını duyurdu

ABD'nin geçen hafta İsrail’e gidecek mühimmat sevkiyatını durdurduğu belirtildi

ABD'nin geçen hafta İsrail’e gidecek mühimmat sevkiyatını durdurduğu belirtildi
İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazzelilerin sığındığı okulun yakınına düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi öldü

İsrail'in Gazzelilerin sığındığı okulun yakınına düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet