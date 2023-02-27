Dolar
18.89
Euro
19.98
Altın
1,815.15
ETH/USDT
1,658.10
BTC/USDT
23,705.00
BIST 100
5,161.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki konteyner kente ziyarette bulunuyor. Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Zafer mahallesi Necip Fazıl Kısakürek caddesinde yıkılan binada arama kurtarma çalışması yapılıyor.
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Depremde yaşamını yitirenlerin enkazdan çıkan eşyaları yakınlarını duygulandırıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan vatandaşlar, afette kaybettikleri yakınlarının özel eşyaları için enkaz başından ayrılmıyor.

Mustafa Güngör   | 27.02.2023
Depremde yaşamını yitirenlerin enkazdan çıkan eşyaları yakınlarını duygulandırıyor

Hatay

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kaybettikleri yakınlarının eşyalarını toplayan İskenderunlular, yıkılan binaların enkazında duygulu anlar yaşıyor.

Depremlerin ardından İskenderun'da vatandaşlar, yıkılan ya da ağır hasar gören binalardaki eşyalarını almaya çalışıyor. Bazı kişiler, afette kaybettikleri yakınlarının özel eşyaları için enkaz başından ayrılmıyor.

Cengiz Topel Caddesi'nde çöken 8 katlı binada yakınlarını kaybeden vatandaşlar da enkazdan çıkan özel eşyaları görünce duygulu anlar yaşadı.

"Evimiz yıkıldı, hayallerimiz değil"

Depremde Mustafa Kemal Mahallesi'nde oturdukları evin giriş katındaki balkondan dışarıya çıkan Şahin Binkay, ağır hasarlı evinin duvarına "Evimiz yıkıldı, hayallerimiz değil" şeklinde yazarak, umudunu kaybetmediğini ifade etmeye çalıştı.

Binkay, AA muhabirine, deprem anında uyanık olduğunu söyledi.

Dışarı çıkınca babasının "telefonlar içeride kaldı" dediğini ancak geri dönüp baktığında evin bir bölümün çöktüğünü anlatan Binkay, şunları kaydetti:

"Çok kötü bir duygu, çok kötü bir andı. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Bir sınavımız bu. Bu sınavdan da geçeceğiz Allah'ın izniyle. Yani her şey iyi olacak. Hayallerimiz her zaman bence gerçek. Her şey güzel olacak. Evimiz yıkıldı ama hayallerimiz yıkılmadı. Allah güç, kuvvet versin bize. Çok kötü günler yaşadık. Yaşamadık değil ama Allah sonumuzu hayır etsin."

Ağır hasar alan binaya "Evimiz yıkıldı, hayallerimiz değil" yazdığını belirten Binkay, "Hayallerimizi gerçekleştireceğiz. İyi günler yaşayacağız. Sadece sabredelim, şükredelim. Hayallerimiz her zaman gerçek, yaşanacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarına hapis cezası geliyor
Edirne'de özel gereksinimli kursiyerler depremzede çocuklara oyuncak hazırlıyor
Gaziantep'te depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 47'ye yükseldi
Bilecik'in en küçük ilçesi İnhisar'dan, afetzedelere 100 ton odun desteği
Burcu Yarbay, depremzedelere helikopterle yardım ulaştırıyor

Benzer haberler

Iğdır Üniversitesi arama kurtarma ekibi, Çinli ekiple diyaloğunu anlattı

Iğdır Üniversitesi arama kurtarma ekibi, Çinli ekiple diyaloğunu anlattı

Gaziantep'te depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 47'ye yükseldi

MHP'nin "Deprem Felaketini İnceleme, Değerlendirme ve İzleme Kurulu" çalışmalarına başladı

Burcu Yarbay, depremzedelere helikopterle yardım ulaştırıyor

Burcu Yarbay, depremzedelere helikopterle yardım ulaştırıyor
Depremde yaşamını yitirenlerin enkazdan çıkan eşyaları yakınlarını duygulandırıyor

Depremde yaşamını yitirenlerin enkazdan çıkan eşyaları yakınlarını duygulandırıyor
Görme engelli yaşlı kadın depremzedeler için yüzüğünü bağışladı

Görme engelli yaşlı kadın depremzedeler için yüzüğünü bağışladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet