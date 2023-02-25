Dolar
18.88
Euro
19.91
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,598.80
BTC/USDT
22,980.00
BIST 100
5,058.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi - VTR
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Depremde hasar gören evlerinden kurtardığı muhabbet kuşu "Boncuk" ile avunuyor

Adıyamanlı afetzede Zeynel Pamukçu, depremde hasar alan evine girip kızlarının çok sevdiği muhabbet kuşu "Boncuk"u kurtardı.

Ahmet Bayram, Lokman İlhan   | 25.02.2023
Depremde hasar gören evlerinden kurtardığı muhabbet kuşu "Boncuk" ile avunuyor Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

Adıyaman

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman'da afetzede Pamukçu ailesi, geçici barınma merkezlerinden Eğriçay Atletizm Pisti'nde kurulan çadır kente yerleştirildi.

Evlerinde besledikleri "Boncuk" isimli muhabbet kuşunu, kızlarının yoğun isteği üzerine hasar alan evinden kurtaran Pamukçu, "Boncuk"un bakımını da ihmal etmiyor.

Boncuk ile avunarak zor günleri atlatmaya çalışan Zeynel Pamukçu, AA muhabirine, Boncuk'un neşe kaynağı olduğunu anlattı.

Pamukçu, "Kızlarım çok seviyor. Onları enkazdan çıkardıktan sonra 'Baba, kuş içeride kaldı' dediler. 'Tamam kızım, içeride kaldı da ne yapalım' dedim. 'Baba, onu da çıkaralım' dediler. 'Tamam, ben gidip çıkarayım' dedim. Çıkardık, kuşa bakıyoruz burada. Başka neşemiz yok, ufak çocuğumuz yok. Evimizin neşe kaynağı kuşla kendimizi avutuyoruz." dedi.

Muhabbet kuşunun da depremden etkilendiğini gözlemlediklerini dile getiren Pamukçu, "Bazen 'Babacık, babacık' diyordu. Ama şimdi depremin korkusundan dolayı konuşmuyor." ifadesini kullandı.

"Bizi ne aç ne de soğukta bıraktılar"

Kardeşi ile eşi ve 3 yeğeninin depremde yaşamını yitirdiğini belirten Pamukçu, şunları kaydetti:

"Üzülecek çok şey var ama Allah'tan gelen bir şey deprem. Yapacak bir şey yok. Sağ olsun devletimiz, milletimiz, halkımız seferber oldu. Bizi ne aç ne de soğukta bıraktılar. Yaşıyoruz artık, burada yaşıyoruz. Ev yaptıklarında bize de verirlerse memnun oluruz, vermezlerse ne yapalım."

Depremde hasar gören evinden muhabbet kuşlarını kurtaran afetzede Ahmet Salim Karahan da sığındıkları çadır kentte onlarla teselli bulduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Bozdağ: Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 184 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 27 ölçüldü
Bakü'de, Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Devletimiz var gücüyle depremzedelerin yaralarını sarıyor
Enkazdakilerin büyük bölümünü birbirlerine sarılmış halde buldular

Benzer haberler

Hırvat futbolcu Gvardiol, imzalı formasını depremzedeler için bağışladı

Hırvat futbolcu Gvardiol, imzalı formasını depremzedeler için bağışladı

Depremde hasar gören evlerinden kurtardığı muhabbet kuşu "Boncuk" ile avunuyor

Depremzedeler Van'da kayak yaparak acı günleri unutmaya çalıştı

Diyanet ekipleri depremzedelerin yaralarını maddi ve manevi desteklerle sarmaya çalışıyor

Diyanet ekipleri depremzedelerin yaralarını maddi ve manevi desteklerle sarmaya çalışıyor
Adıyaman'da deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğrafta yıkılan 3 bina görülüyor

Adıyaman'da deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğrafta yıkılan 3 bina görülüyor
Uluslararası yardım kuruluşunun aşçıları, yemeklerini Elbistanlı depremzedeler için yapıyor

Uluslararası yardım kuruluşunun aşçıları, yemeklerini Elbistanlı depremzedeler için yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet