Dolar
41.11
Euro
48.20
Altın
3,469.10
ETH/USDT
4,404.60
BTC/USDT
109,042.00
BIST 100
11,291.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da “Akademi Merkezleri Eğitim Öğretim Açılış Programı”nda konuşuyor
logo
Kültür

Perre Antik Kenti'nde Mısır Tanrısı Pataikos figürü bulundu

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Eski Mısır Tanrısı Pataikos'un figürü bulundu.

Orhan Pehlül  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Perre Antik Kenti'nde Mısır Tanrısı Pataikos figürü bulundu Fotoğraf: Ali Gazel - AA

Adıyaman

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ile Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Perre Antik Kenti'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Alkan, gazetecilere, kazıların "sonsuzluk merdiveni" olarak bilinen nekropol alanında sürdüğünü söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çalışmalarda 2 bin 100 yıllık bir mezar ile içerisinde çeşitli figürler bulunduğunu aktaran Alkan, yapılan incelemede figürlerin, Mısır kökenli Tanrı Pataikos tasvirli fayans amulet (nazarlık), çeşitli boncuklar ve farklı amuletlerden oluştuğunu ifade etti.

Eserlerin bulunmasının büyük heyecan yarattığını dile getiren Alkan, şunları kaydetti:

"Bu mezar, hipoje tarzında yapılmış ve 14 bireyin gömülü olduğu bir oda mezar. Helenistik döneme ait bu mezarda Tanrı Pataikos figürü bulundu. Bu figür, Anadolu'da yapılan kazılarda ilk kez karşımıza çıkıyor."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken de Perre Antik Kenti'nde önemli buluntulara ulaşıldığını, kazıların büyük titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kırmızı bülten kararı
MİT'ten, siber dolandırıcılık şebekesine operasyon
İstanbul Havalimanı günlük 1635 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan yeni adli yıl mesajı

Benzer haberler

Perre Antik Kenti'nde Mısır Tanrısı Pataikos figürü bulundu

Perre Antik Kenti'nde Mısır Tanrısı Pataikos figürü bulundu

Mersin'de Kelenderis Antik Kenti'ndeki kalenin giriş kapısı ve merdiveni bulundu

Sel felaketi yaşayan Adıyaman'ın Tut ilçesinde dere yatakları düzenleniyor

Adıyaman'ın yeni yerleşim yerlerinde yapılan okullarda eğitim başlıyor

Adıyaman'ın yeni yerleşim yerlerinde yapılan okullarda eğitim başlıyor
Nemrut'un zirvesindeki binlerce yıllık heykeller nanoteknolojiyle ayağa kalkıyor

Nemrut'un zirvesindeki binlerce yıllık heykeller nanoteknolojiyle ayağa kalkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet