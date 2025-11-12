Dolar
Kültür

Adıyaman'daki Tharsa Antik Kenti'nde 1800 yıllık oda mezarı bulundu

Adıyaman'da, Tharsa Antik Kenti'nde 1800 yıllık oda mezarı gün yüzüne çıkarıldı.

Orhan Pehlül  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Adıyaman'daki Tharsa Antik Kenti'nde 1800 yıllık oda mezarı bulundu Fotoğraf: Ali Gazel/AA

Adıyaman

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, Kuyulu köyü yakınlarındaki antik kentte bu yılki kazı çalışmaları kapsamında yeni oda mezarı bulduklarını ifade etti.

Nitelikli bir oda mezarını gün yüzüne çıkardıklarını belirten Alkan, "İçeri girdiğimizde kline sahnesi, kadın büstü ve vazo bulunmakta. Aynı zamanda mezarın tavan kısmında ise çapraz figürler yer almakta." dedi.

Antik kentte ilk kez bu tür bir mezarla karşılaştıklarını dile getiren Alkan, "Buraya yerli ve yabancı turistlerimiz geliyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından burada çeşitli tanıtımlar yapılmasıyla günden güne ziyaretçi sayılarımız artmakta." diye konuştu.

