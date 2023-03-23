Dolar
19.04
Euro
20.75
Altın
1,975.70
ETH/USDT
1,751.60
BTC/USDT
27,592.00
BIST 100
5,030.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş Adil Erdem Beyazıt caddesinden yayındayız BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi, Asrın felaketi

Deprem bölgesindeki 100 milyon ton enkaz için geri dönüşüm uyarısı

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği Başkanı Fatih Eren, deprem bölgesinde yıkılan ve yıkılmayı bekleyen bağımsız birimden 100 milyon ton kütle ortaya çıkacağını ve dernek olarak bu dönüşümde görev almaya hazır olduklarını bildirdi.

Hatice Şenses Kurukız  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Deprem bölgesindeki 100 milyon ton enkaz için geri dönüşüm uyarısı

İstanbul

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği'nden (GEKADER) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 11 ilde yaşanan büyük deprem felaketi sonrası birçok sektör çalışmalarını hızlandırarak yaraları sarmaya çalışıyor.

Afet bölgelerinde barınma yine büyük bir ihtiyaç olarak ön plana çıkarken, gıda, tekstil sektörlerinin yanı sıra geri dönüşüm sektörüne de büyük görevler düşüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GEKADER Kurucu Başkanı Eren, bugün Türkiye'nin AR-GE ve geliştirilen teknoloji altyapısıyla birlikte sıralamada Avrupa'daki birçok ülkenin önünde yer aldığını aktararak, "İçimizi burkan bu büyük felakette ortaya çıkan enkaz ve ev içi araç ve gereçlerin neredeyse yüzde 80'i geri dönüştürülebiliyor. GEKADER olarak yaptığımız hesaplamalarda 11 ilde toplamda 582 bin yıkılan ve yıkılmayı bekleyen bağımsız birimden 100 milyon ton kütle ortaya çıkacak. Bu kütlenin geri dönüşümü yapıldıktan sonra ortaya yaklaşık olarak 20 milyar TL'lik bir kaynak çıkmış olacak. GEKADER üyeleri olarak bizler bu dönüşümde elimizi enkazın altına sokmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Eren, toplumun psikolojisini bir nebze olsun iyileştirmek adına bir an önce bölgedeki geri dönüşüm çalışmalarının başlaması gerektiğini, geri dönüştürülebilir ekonomik değeri korumak ve dönüşümü yapabilmek adına hazır olduklarını belirtti.

Çalışmalar sırasında asbestten korunma noktasında da yapılması gerekenlere ilişkin bilgi veren Fatih Eren, şunları kaydetti:

"Türkiye, tarihinde yaşadığı en büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Geri dönüşüm sektörü sadece plastik, kağıt ve ambalaj gibi ürünlerin üretiminde kullanılmıyor. Bugün gelinen teknolojide artık birçok sektörün ihtiyaçları geri dönüşüm sektörü ile karşılanıyor. Artık inşaat sektöründeki molozlar sadece yeni yapılacak yolların dolgusu için değil, geri dönüşüm ile birlikte direkt olarak ülke ekonomisine katma değer üretiyor. Depremde yıkılan binaların tamamı geri dönüştürülebilir. Bugün geri dönüşüm sektörü birçok sektörün üretimine cevap verebilir kapasiteye sahip. Bu sektörlerin arasında inşaat sektörü de yer alıyor. Bugün kentsel dönüşümde kontrollü olarak yıkılan binalarda kullanılan moloz, demir, alüminyum, tahta gibi malzemeler geri dönüşümle birlikte hem ülke ekonomisine kazandırılıyor hem de doğal kaynaklar korunuyor. Çevre kirliliği, iklim değişikliğine kadar birçok krizi aslında geri dönüşüm tesisleri bertaraf ediyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 21-22 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Rus milletvekilinin çağrısıyla toplanan 23 tır yardım Adıyaman'a getirildi
MSB ile Savunma Sanayii Başkanlığı, mayın temizleme teçhizatı tedarik sözleşmesi imzaladı

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem

Deprem bölgesindeki 100 milyon ton enkaz için geri dönüşüm uyarısı

Adıyaman'da enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor

Rakip kulüp, antrenman salonunun kapılarını depremzede özel sporculara açtı

Rakip kulüp, antrenman salonunun kapılarını depremzede özel sporculara açtı
Rus milletvekilinin çağrısıyla toplanan 23 tır yardım Adıyaman'a getirildi

Rus milletvekilinin çağrısıyla toplanan 23 tır yardım Adıyaman'a getirildi
Depremzede kuzenler çadır kentte gönüllü aşçılık yapıyor

Depremzede kuzenler çadır kentte gönüllü aşçılık yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet