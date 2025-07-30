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Türkiye-Gürcistan 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı yarın Tiflis'te yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Gürcistan 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın yarın Tiflis'te düzenleneceğini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Türkiye-Gürcistan 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı yarın Tiflis'te yapılacak

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, yarın yapılacak KEK toplantısına, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile eş başkanlık edeceklerini aktardı.

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Toplantının, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenleneceğini belirten Uraloğlu, görüşmelerde ulaştırma, taşımacılık, lojistik ve işbirliği fırsatlarının masaya yatırılacağını ifade etti.

İkili görüşmeler yapılacak

Uraloğlu, Gürcistan ile dostane ilişkilerin, ortak hedefler doğrultusunda daha da güçleneceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Toplantıda, iki ülke arasında ticaret, yatırım, müteahhitlik, lojistik ve taşımacılık, gümrükler, turizm ve enerji sektörlerindeki güncel gelişmeleri ele alacağız. Gürcistan programı kapsamında, Başbakan İrakli Kobakhidze, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Kvrivishvili ve Altyapı Bakanı Revaz Sokhadze ile ayrı ayrı ikili temaslar gerçekleştirmeyi planladık. Tiflis'teki görüşmelerimizde, kara yolu sektöründe taşımaların serbestleşmesi, dijitalleşme, demir yolu sektöründe de Bakü-Tiflis-Kars Hattı ve Orta Koridor'daki güncel gelişmeler gibi konuları gündemimize alacağız."

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