Bakan Yerlikaya: 1 Haziran'dan bugüne orman yangınlarında 13 ilde 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır hasar aldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarına ilişkin, "1 Haziran 2025'ten bugüne kadar 13 ilimizde toplam 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edildi." dedi.
Ankara
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