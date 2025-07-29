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Dünya

Fiji'de 5,8 ve 6,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi

Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın güney açıklarında 7 dakika arayla 5,8 ve 6,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Zeynep Katre Oran  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Fiji'de 5,8 ve 6,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 5,8 ve 6,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün Fiji Adaları'nın güney açıkları olduğu duyuruldu.

Yaklaşık 7 dakika arayla gerçekleşen depremlerden ilki 584 kilometre, ikincisi de 553 kilometre derinlikte kaydedildi.

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İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmayan depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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