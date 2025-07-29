Fiji'de 5,8 ve 6,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi
Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın güney açıklarında 7 dakika arayla 5,8 ve 6,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 5,8 ve 6,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün Fiji Adaları'nın güney açıkları olduğu duyuruldu.
Yaklaşık 7 dakika arayla gerçekleşen depremlerden ilki 584 kilometre, ikincisi de 553 kilometre derinlikte kaydedildi.
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İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmayan depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.