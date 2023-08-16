Dolar
27.06
Euro
29.54
Altın
1,901.89
ETH/USDT
1,829.20
BTC/USDT
29,188.00
BIST 100
7,690.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesinde Toplum Yararına Program süresi 9 ay uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde Toplum Yararına Program (TYP) süresinin 9 ay uzatıldığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Deprem bölgesinde Toplum Yararına Program süresi 9 ay uzatıldı

Ankara

Resmi Gazete'de, Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde yaraları sarmaya, vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak adına tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresini 9 ay uzatıyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesinde Toplum Yararına Program süresi 9 ay uzatıldı
Bakan Özhaseki: Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir'de ölçüldü
Hatay'da denize giren teknik direktör Sakıp Özberk boğuldu
Hakkari'de terör operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Deprem bölgesinde Toplum Yararına Program süresi 9 ay uzatıldı

Deprem bölgesinde Toplum Yararına Program süresi 9 ay uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgar enerjisi için 29 YEKA belirledi

Hükümet memur ve memur emeklisine 2024 yılı için yüzde 14+9 zam teklif etti

TCDD, İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğüne 42 istasyon operasyon işçisi alacak

TCDD, İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğüne 42 istasyon operasyon işçisi alacak
Depremde iş yeri hasar gören künefeci, tescilli tatlıyı konteynerde hazırlıyor

Depremde iş yeri hasar gören künefeci, tescilli tatlıyı konteynerde hazırlıyor

Doğal gaz ihracatında uygulanacak iletim kapasite bedeline ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Doğal gaz ihracatında uygulanacak iletim kapasite bedeline ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet