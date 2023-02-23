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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib ile Lübnan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ali Hamie, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Ekonomi, Asrın felaketi

Bakan Bilgin, deprem bölgesinde kullanılacak Toplum Yararına Program için 1,5 milyar lira tahsis edildiğini bildirdi

Bakan Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1,5 milyar lira tahsis ederek, 20 bin 700 kişilik istihdamın sağlandığını duyurdu.

Özcan Yıldırım   | 23.02.2023
Bakan Bilgin, deprem bölgesinde kullanılacak Toplum Yararına Program için 1,5 milyar lira tahsis edildiğini bildirdi

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgilere yer verdi:

"Afetten etkilenen yerlerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program kapsamında 1,5 milyar lira tahsis ederek 20 bin 700 kişilik istihdam sağladık. Sosyal devlet olma bilinciyle emeğin yanında olacak, depremin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız."

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