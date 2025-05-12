Bakan Işıkhan'dan, Sosyal Güvenlik Haftası paylaşımı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Her bir vatandaşımızın emeğinin, yarınlarının güvencesi Sosyal Güvenlik Kurumumuz, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla milletimize hizmet etmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.
Ankara
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, Sosyal Güvenlik Haftası'na ilişkin paylaşım yaptı.
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Paylaşımında, "Her bir vatandaşımızın emeğinin, yarınlarının güvencesi Sosyal Güvenlik Kurumumuz, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla milletimize hizmet etmeye devam ediyor" açıklamasında bulunan Işıkhan, şunları kaydetti:
Her bir vatandaşımızın emeğinin, yarınlarının güvencesi Sosyal Güvenlik Kurumumuz, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla milletimize hizmet etmeye devam ediyor.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 12, 2025
Dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik sisteminin mimarı olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan olmak üzere… pic.twitter.com/Y1Iq6iSn4A
"Dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik sisteminin mimarı olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere paydaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza, sosyal güvenlik alanında gayretle çalışan herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Sosyal Güvenlik Haftası kutlu olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.