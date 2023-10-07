Dolar
27.61
Euro
29.23
Altın
1,832.81
ETH/USDT
1,643.00
BTC/USDT
27,930.00
BIST 100
8,464.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG hedeflerinin imha edildiği hava operasyonunun görüntülerini yayımladı
logo
Gündem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "müjde" olarak duyurduğu işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
THY, Tel Aviv yolcularına biletlerde iptal ve erteleme hakkı tanıdı
SSB Başkanı Haluk Görgün HÜRJET koltuğuna oturdu
Hakkari merkezli terör operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı
Saldırdığı yaşlı kadının bacağının kesilmesine neden olan Pitbull'un sahiplerine dava

Benzer haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama

SGK'ye 1392 sözleşmeli personel alınacak

İş ve meslek danışmanları, Yetenek Kapısı Platformu'nda hizmet vermeye başladı

İşsizlik Sigortası Fonu rekor büyüklüğe ulaştı

İşsizlik Sigortası Fonu rekor büyüklüğe ulaştı
Antalya'da yaşayan emekli öğretmen çiftin "Vals" tutkusu

Antalya'da yaşayan emekli öğretmen çiftin "Vals" tutkusu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet