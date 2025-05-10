Bakan Kacır: Sanayimizi güçlendirecek yapısal adımları hızla hayata geçireceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ne ilişkin, "Sanayimizi güçlendirecek yapısal adımları hızla hayata geçirecek, fırsatları gerçeğe dönüştürmeyi başaracağız." ifadesini kullandı.
Ankara
Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Genelgesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
#MilliTeknolojiHamlesi vizyonumuzu esas alan, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji ekosistemini yüksek katma değer üreten, inovasyon odaklı, yeşil ve dijital dönüşümünü tamamlamış bir yapı haline getirmeyi hedefleyen 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile ilgili Genelge… pic.twitter.com/GCvLf8Y8Hi— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) May 10, 2025
Stratejinin, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu esas alarak, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji ekosistemini yüksek katma değer üreten, inovasyon odaklı, yeşil ve dijital dönüşümünü tamamlamış yapı haline getirmeyi hedeflediğini vurgulayan Kacır, paylaşımında "Sanayimizi güçlendirecek yapısal adımları hızla hayata geçirecek, ticaret ve teknoloji savaşlarından yara almadan fırsatları gerçeğe dönüştürmeyi başaracağız." ifadesine yer verdi.
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