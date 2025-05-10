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Ekonomi

Bakan Kacır: Sanayimizi güçlendirecek yapısal adımları hızla hayata geçireceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ne ilişkin, "Sanayimizi güçlendirecek yapısal adımları hızla hayata geçirecek, fırsatları gerçeğe dönüştürmeyi başaracağız." ifadesini kullandı.

Mehmet Can Toptaş  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Bakan Kacır: Sanayimizi güçlendirecek yapısal adımları hızla hayata geçireceğiz

Ankara

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Genelgesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Stratejinin, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu esas alarak, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji ekosistemini yüksek katma değer üreten, inovasyon odaklı, yeşil ve dijital dönüşümünü tamamlamış yapı haline getirmeyi hedeflediğini vurgulayan Kacır, paylaşımında "Sanayimizi güçlendirecek yapısal adımları hızla hayata geçirecek, ticaret ve teknoloji savaşlarından yara almadan fırsatları gerçeğe dönüştürmeyi başaracağız." ifadesine yer verdi.

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