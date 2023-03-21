Dolar
19.02
Euro
20.44
Altın
1,967.28
ETH/USDT
1,765.80
BTC/USDT
28,144.00
BIST 100
4,893.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Deprem bölgesinde öncelikli malzeme ihtiyacı sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede su, yastık, şampuan, haftalık gıda kolisi, sıvı sabun gibi öncelikli malzemelere ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Deprem bölgesinde öncelikli malzeme ihtiyacı sürüyor

Ankara

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından tüm Türkiye afetzedeler için seferber oldu.

Bu kapsamda, depremin yaşandığı ilk günden itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli, afetzedelerin yaralarını sarmak için sahada görev aldı.

Bakanlığa bağlı Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) ekipleri, vatandaşlara ihtiyaçlarına göre yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yapılan saha çalışmalarının ardından yetkililer, yardımların devamlılığı için öncelikli ihtiyaç listeleri hazırladı.

Deprem bölgesinde su, haftalık gıda ve kahvaltılık kolisi, salça, yastık, şampuan, yatak, pirinç, makarna, katı ve sıvı sabun, paketli gıda, ağız bakım ürünleri ile erkek, kadın, yaşlı, çocuk kıyafeti ve yazlık ayakkabının, öncelikli ihtiyaç duyulan malzemeler arasında olduğu belirtildi.

Aynı zamanda deterjan, çamaşır suyu, tuvalet kağıdı gibi hijyen ürünleri, içecek, şeker, çay, sıvı yağın da öncelikli ihtiyaç duyulan malzemelerden olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 19-20 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
İskenderun'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Komandolar Kars'ın Çemçe-Madur bölgesinde bahar operasyonlarında
Nurdağı'nda enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
Türkiye, Özbekistan'ın hukuk reformunu bilimsel altyapı ile destekleyecek

Benzer haberler

İskenderun'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı

İskenderun'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Depremzede genç voleybolcu, Türkiye Şampiyonası'na takımından ayrı hazırlanıyor

Çocukların depremzede çocuklara yazdığı notlar yürek ısıtıyor

Türkoğlu Sağlık Müdürlüğü binası hastane olarak hizmete başladı

Türkoğlu Sağlık Müdürlüğü binası hastane olarak hizmete başladı
Malatya'da depremde bir binanın yıkılma anı güvenlik kamerasında

Malatya'da depremde bir binanın yıkılma anı güvenlik kamerasında
Deprem bölgesinde öncelikli malzeme ihtiyacı sürüyor

Deprem bölgesinde öncelikli malzeme ihtiyacı sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet