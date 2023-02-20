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Dünya, Asrın felaketi

Bosna Hersek Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 20 yardım tırı gönderdi

Bosna Hersek'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için toplanan 20 tır yardım, Türkiye'ye hareket etti.

Ahmet Nurduhan, İsmail Özdemir   | 20.02.2023
Bosna Hersek Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 20 yardım tırı gönderdi Fotoğraf: Vedran Bošnjak/AA

Tuzla

Bosna Hersek İslam Birliği (Riyaset) ve Merhamet Derneği tarafından toplanan ayni yardımların bulunduğu 20 tır, Bosna Hersek'in Tuzla şehrinden dualarla Türkiye'ye yola çıktı.

Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri Yunus Keleş, yaptığı konuşmada, "Müminler bir binanın tuğlaları gibi birbirlerine kenetlenmişlerdir. (Müslümanlardan) Herhangi birisi dünyanın bir tarafında, bir sıkıntı ve meşakkat çektiği zaman dünyanın öbür tarafındaki Müslümanlar da onların sıkıntısına ortak olurlar." diye konuştu.

Keleş, "Bosnalı kardeşlerimiz de başta Riyaset ve Merhamet Derneği öncülüğünde Türkiye'deki bu felaketin ardından bütün gayretleriyle, bütün himmetleriyle milletimize yardım etmek için kolları sıvamışlardır." dedi.

Derneğin idarecilerine teşekkür eden Keleş, depremzedeler için toplanan yardımlar vesilesiyle "iki ülke arasındaki kardeşliğin daha da artacağını" kaydetti.

Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic, "Bugün Türkiye ve Suriye'deki depremzede kardeşlerimize yönelik yardım konvoyunu özel duygularla uğurluyoruz. Bu yardım Riyaset ve Merhamet Derneği tarafından organize edilmiştir." ifadesini kullandı.

Derneğin Genel Müdürü Kenan Vrbanjac, Tuzla'dan yola çıkan yardım konvoyuna şahitlik etmenin gurur ve memnuniyetini yaşadığını söyledi.

Tır şoförlerinden Asmir İmamovic ise çalışmış olduğu firmanın yardım tırlarını gönüllü olarak yolladığını kaydetti.​​​​​​​

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