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Kahramanmaraş’ta Seçkinler Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Bodrum'da bir otele yerleştirilen depremzede hamile kadın kız bebeğini dünyaya getirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın Antakya ilçesindeki evleri ağır hasar gördüğü için Muğla'nın Bodrum ilçesine getirilen hamile kadın, dünyaya getirdiği kız bebeğini kucağına aldı.

Ali Ballı   | 14.02.2023
Bodrum'da bir otele yerleştirilen depremzede hamile kadın kız bebeğini dünyaya getirdi Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

AFAD koordinesinde yakınlarıyla Bodrum'a gelen 22 yaşındaki ev hanımı Işıl Özdemir, ilçedeki bir otele yerleştirildi. 39 haftalık hamile olan Özdemir, Bodrum Devlet Hastanesinde "Defne" ismini verdikleri bebeğini doğurdu.

Eşi Hatay'da evlerinin yanında kalan Özdemir, hastanedeki işlemlerinin ardından ailesiyle tekrar kaldıkları otele getirildi.

Bebeğini güvenle kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Özdemir, gazetecilere, Hatay'da çok büyük bir felaketle karşılaştıklarını söyledi.

Deprem sırasında büyük panik yaşadıklarını, bebekleri için çok korktuklarını ifade eden Özdemir, "Hem korkuyorum hem de çok mutluyum. Bebeğimi sağlıkla kucağıma aldım ama eşim Hatay'da kaldı. Deprem sırasında yağmur yağıyordu eşimle düşe kalka binadan çıkmayı başardık. 3-4 gün arabada kaldık, ateş yaktık. Sonra böyle bir fırsat geldi ve 'size kapılarımızı açıyoruz' dediler. Şimdi de buradayız." diye konuştu.

Özdemir, gözlerinin önünde başka binaların çöktüğünü, insanların binaların altında kaldığını gördüklerini anlattı.

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