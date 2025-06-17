Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan operatör hayatını kaybetti. İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜNÜN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ VE GÜVENLİK KAMERASI DETAYI EKLENDİ
Kahramanmaraş
6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan merkez Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkaz altında kalan iş makinesi operatörü Ömürcan Akyürek'in (26) kurtarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Akyürek'in cansız bedenine ulaşıldı.
Bu arada, binanın yıkılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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