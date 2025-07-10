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Kültür

Kahramanmaraş'ta "Kore-Türkiye Dostluk Mutfağı" etkinliği düzenlendi

Kahramanmaraş'ta "Kore-Türkiye Dostluk Mutfağı" etkinliği kapsamında iki ülkenin yöresel yemekleri yapıldı.

İzzet Mazı  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Kahramanmaraş'ta "Kore-Türkiye Dostluk Mutfağı" etkinliği düzenlendi Fotoğraf: İzzet Mazı/AA

Kahramanmaraş

Kurtuluş Mahallesi'ndeki Tarihi Arslanbey Konağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, iki ülke arasındaki dostluğun güçlendirilmesi amacıyla Türk Kızılay gönüllüleri Kore yemeklerinden tteokgalbi sotbab (pilav üstü köfte), Shigeumchi doenjangguk (Kore usulü çorba), ve manuel yangpa jangajji (Kore turşusu) yaparken Kore Kızılhaç gönüllüleri de Kahramanmaraş'ın yöresel yemeği eliböğründe ve tarhana çorbası hazırladı.

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Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplumsal Hizmet Merkezi İl Yöneticisi Ahmet Sağlam, gazetecilere, hem Kore ve Türkiye’nin yöresel lezzetlerini tanıtmayı hem de iki ülke arasındaki dostluğun geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Sağlam, depremin ilk günlerinden bu yana Kore hükümeti ve Kızılhaç'ın Türkiye'ye çok ciddi destekler sağladığını hatırlatarak, "Bunu da tabii Türk Kızılayı ile beraber gerçekleştirmiş oldu. Dolayısıyla hem bu dostluğu pekiştirmek, Kore ve Türkiye arasındaki yöresel lezzetlerimizi tanıtmak amacıyla böyle bir projeye imza attık." diye konuştu.

Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Şefi Hyun Wang da amaçlarının Kore ve Türkiye dostluğunun gelişimine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Depremzede vatandaşları teselli etmek ve mutlu etmek adına kente geldiklerini aktaran Wang, etkinlik kapsamında kendisinin Türk yemeklerini denemekten keyif aldığını kaydetti.

Kızılay gönüllüsü Fatma Deveboynu da yaklaşık 18 yıldır Kızılayda aktif olarak görev aldığını anımsatarak, güzel bir organizasyona imza attıklarını dile getirdi.

Kore Kızılhaçı gönüllüsü Donggyu Lim de 14 yıldır Türkiye'de yaşadığını, bu süreçte iki ülkenin mutfak ve dostluk kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak istediğini anlattı.

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